Heuer kleineres Polizeiaufgebot bei Demo gegen Akademikerball

Wien – Am Freitag findet in der Wiener Hofburg der jährliche freiheitliche Akademikerball statt. Wie in den Jahren davor werden auch heuer wieder Proteste gegen den Ball erwartet. Die "Offensive gegen Rechts" hat bereits zu einer Demonstration geladen. Für den Ball erwarten die Organisatoren eine Rekord-Besucherzahl. Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird neben zahlreichen anderen prominenten Vertretern der FPÖ den Ball besuchen.

Die "Offensive gegen Rechts" ruft zum Protestzug gegen die Veranstaltung auf. Treffpunkt ist ab 16 Uhr vor der Universität am Schottentor.

Die Polizei hat heuer eine kleinere Mannschaft im Einsatz. Es werden maximal 1.900 Beamte abgestellt, ca. ein Drittel weniger als im Jahr 2018, hieß es im Vorfeld. DER STANDARD wird von den Demos am Freitagabend berichten. (red)

Zum Thema:

Der Akademikerball bringt Demo und Walzer