Herren-Slalom in Wengen, So., 10.15 Uhr, Damen-Super-G in Cortina, 11.15 Uhr

Nachdem Vincent Kriechmayr am Samstag in Wengen für den sechsten ÖSV-Sieg im sechsten Herren-Rennen 2019 gesorgt hatte, lebt die Hoffnung, dass auch der siebente Bewerb, der Slalom in Wengen, zur Beute eines ÖSV-Athleten werden könnte, denn Marcel Hirscher und Marco Schwarz haben zuletzt immer wieder aufgezeigt. Der Salzburger war bei den Slaloms in Zagreb und Adelboden sowie im Riesentorlauf ebendort erfolgreich, Marco Schwarz gewann den City-Event in Oslo und die Wengen-Kombination, schied aber in Zagreb und Adelboden nach Laufbestzeiten in der Entscheidung aus.

Die Damen bestreiten am Sonntag einen Super-G in Cortina d'Ampezzo. Für das ÖSV-Speed-Team lief es bisher in der WM-Stadt von 2021 prächtig. Ramona Siebenhofer hat beide Abfahrten für sich entschieden, Nicole Schmidhofer (Platz zwei am Samstag) und Stephanie Venier (Platz drei am Freitag) ließen mit Podestplatzierungen aufhorchen. Auch für Spitzenplätze gut sind Cornelia Hütter, Tamara Tippler und Christina Ager.