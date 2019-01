Damen-Abfahrt in Cortina um 10.30, Herren-Abfahrt in Wengen um 12.30

Es bedurfte 111 Renneinsätze, ehe die 27-jährige Ramona Siebenhofer auf der obersten Stufe des Treppchens stehen durfte und sagen konnte: "Es ist irrsinnig cool." Am Freitag gewann die Steirerin die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, am Samstag könnte sie am selben Ort nachlegen. Der Freitagsbewerb war der Nachtrag des in St. Anton abgesagten Rennens, am Samstag findet also die "originale" Abfahrt statt.

Österreichs Abfahrerinnen sind in dieser Saison im Kollektiv extrem schnell unterwegs. Nicole Schmidhofer hatte in Lake Louise gleich zweimal triumphiert. Nur in Gröden war eine Läuferin aus einem anderen Land vorne, die Slowenin Ilka Stuhec – nach ihrem zweiten Platz in der Freitagsabfahrt darf sie sich in Cortina ebenfalls Chancen ausrechnen.

Feuz Favorit in der Abfahrt

Der Schweizer Beat Feuz ist für die Mitbewerber der Top-Favorit im Abfahrts-Klassiker am Samstag in Wengen (12.30 Uhr/live ORF eins), der mehr als würdigen Ouvertüre auf die Hahnenkamm-Festspiele nächste Woche. Österreichs Top-Athleten wollen ihre Serie am Lauberhorn fortsetzen.

2010 stand zuletzt kein Österreicher auf dem Abfahrts-Podest in Wengen, danach gab es jeweils zumindest einen Vertreter unter den Top Drei und auch noch die Siege von Klaus Kröll 2011 und Hannes Reichelt 2015. Max Franz als Lake-Louise-Sieger, Gröden-Zweiter und Zweiter der aktuellen Disziplinwertung, Routinier Reichelt mit insgesamt bereits fünf Wengen-Stockerlplätzen, Matthias Mayer als Vorjahresdritter und mit guten Trainingsresultaten, sowie Vincent Kriechmayr führen das Herausfordererteam aus Österreich an.