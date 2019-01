Thiem vs. Popyrin, Do., ab ca. 8 Uhr

Nach dem Marathon im Auftaktmatch gegen den Franzosen Benoit Paire steht für Dominic Thiem am Donnerstag bei den Australian Open eine vermeintlich einfachere Begegnung auf dem Programm. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher trifft in Melbourne erstmals auf den nur dank einer Wildcard im Hauptbewerb stehenden Australier Alexei Popyrin, Nummer 149 der Weltrangliste und ein großes Talent. Thiem kennt den 19-Jährigen nur von einem Training in Roland Garros.

Der Niederösterreicher mühte sich in Runde eins mit Paire 3:42 Stunden lang und verließ den Court erst weit nach Mitternacht als Sieger. Der mühsam erkämpfte Fünfsatz-Erfolg (6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3) gegen den Franzosen sollte ihm jedoch Auftrieb geben. Popyrin war zum Auftakt mit Alexander Zverevs Bruder Mischa weit weniger lang beschäftigt, er eliminierte den Deutschen in 1:59 Stunden mit 7:5, 7:6 (9:7), 6:4.

Weiterlesen:

Thiem nach Zittersieg in zweiter Melbourne-Runde Favorit