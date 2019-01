Auftakt in Melbourne live: Thiem gegen Paire voran

Drei Niederlagen bei einer bedeutungslosen Exhibition in Abu Dhabi und ein Erstrunden-Aus in Doha: Der Saisonstart ist für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem nicht nach Wunsch verlaufen. Doch der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher lässt sich davon vor seinem ersten Einsatz bei den Australian Open in Melbourne nicht aus der Bahn werfen.

Thiem trifft am Dienstag im 2. Match nach 9.00 Uhr MEZ (live ServusTV) in der Night Session der Margaret Court Arena auf den Franzosen Benoit Paire.