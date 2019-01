Zweiter Auftritt von Generalsekretär Goldgruber vor BVT-Ausschuss

Am Dienstag startet der BVT-Untersuchungsausschuss mit einem prominenten Zeugen in seinen zweiten Sitzungsmarathon 2019. Um zehn Uhr wird Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, vor den Abgeordneten erscheinen. Er hat darin bereits Erfahrung, Mitte November widersprach er in seinen Aussagen zahlreichen anderen Zeugen. Deshalb muss er nun erneut Rede und Antwort stehen.

Nach ihm war eigentlich eine Abfolge von zwei (ehemaligen) BVT-Mitarbeiterinnen geplant, die sich um den selben Posten beworben hatten. Die damals erfolgreiche Bewerberin Ursula P. war ebenfalls bereits vor dem U-Ausschuss aufgetreten, sie wird jedoch nicht erscheinen. Offenbar hat sie nicht auf die Ladung reagiert, sie soll sich nun im Ausland befinden. P. gilt als Bekannte der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP); sie soll ihren einstigen Job im BVT über die ÖVP vermittelt bekommen haben. (red, 14.1.2019)