Extremes Winterwetter hält an: Noch mehr Schnee erwartet, höchste Lawinengefahr bleibt

Nach den vergangenen Tagen mit extremen Schneefällen in weiten Teilen Österreichs ist kurzfristig mit keiner Entschärfung der Situation zu rechnen. Am Dienstag soll der Höhepunkt der Schneefälle erreicht werden.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erwartet, dass es am Montag an der Alpennordseite vom Bregenzerwald bis zur Rax anhaltend stark schneien wird. Die Schneefallgrenze dürfte auch in tiefere Lagen sinken. Außerdem wird Sturm mit bis zu 130 km/h erwartet.