BVT-Affäre: Erster Prozesstag nach Kickls Klage gegen Peter Pilz

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will von Peter Pilz (Jetzt) nicht als "Drahtzieher" einer "illegalen Razzia im Verfassungsschutz" bezeichnet werden. Deshalb hat Kickl den Oppositionspolitiker auf Unterlassung verklagt. Am Montag um 10 Uhr findet nun die erste Verhandlung in diesem Prozess statt.

Unklar ist, ob Kickl persönlich vor Gericht erscheinen will. Pilz hatte angekündigt, den Prozess für die Befragung von hochrangigen Zeugen zu nutzen, die dann unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. Er will also eine Art von privatem U-Ausschuss vor Gericht veranstalten. Der STANDARD wird ab 10 Uhr live tickern. (red, 14.1.2019)