Ermittler vermuten, dass ÖVP mit Hilfe aus BVT exklusive Datenbank zu Managern, Juristen, Ministern führte

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss startet gemächlich ins Jahr 2019. Das liegt daran, dass die Regierungsparteien die Zeugen der ersten Ausschusswoche aussuchen durften – und sie naturgemäß wenig Interesse an brisanten Auskunftspersonen zeigten. Die Befragungen am ersten Ausschusstag – Rechtsanwalt Gabriel Lansky und ein IT-Experte der Steuerfahnder – waren rascher als geplant vorüber; am Mittwoch könnte es ähnlich sein.

So sind ein Experte des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung (BAK) sowie eine juristische Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes geladen. Sie sollen ihre Expertise zum Thema Ermittlungen und Hausdurchsuchungen bekanntgeben. Nächste Woche wird es wieder spannender – dann kommt unter anderem Innenministeriumsgeneralsekretär Peter Goldgruber. (red, 9.1.2019)