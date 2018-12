Jetzt live: Hirscher führt im Slalom von Saalbach

Als Sechster hat Marcel Hirscher im Riesentorlauf von Saalbach-Hinterglemm nach eigener Ansicht noch Schadensbegrenzung betrieben. Vor dem Slalom am Donnerstag (10.00/13.00, live ORF eins) prognostizierte der Führende im Gesamtweltcup aber eher unruhige Stunden, hatte erstmals in diesem Winter am Mittwoch doch das Set-up nicht gepasst.

"Scheiße, das wird auch schwierig. Ich werde heute nicht gut schlafen", sagte Hirscher mit Blick auf den Slalom. Es ist erst der zweite in dieser Saison. Mit fünf Athleten in den Top Ten eröffneten die ÖSV-Herren mannschaftlich stark, hinter Sieger Hirscher landeten im November in Levi auf den Rängen sieben bis zehn Michael Matt, Christian Hirschbühl, Manuel Feller und Marco Schwarz.