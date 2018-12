Live: Europa-League-Auslosung mit Salzburg und Rapid

In Nyon findet am Montag der Abschluss der Europacup-Saison statt. Ab 13 Uhr erfahren RB Salzburg und Rapid ihre Sechzehntelfinal-Gegner in der Europa League.

Für Salzburg sind folgende Gegner aus Topf 2 möglich:

Bate Borissow

Fenerbahce Istanbul

FK Krasnodar

Lazio Rom

Malmö FF

Olympiakos Piräus

Stade Rennes

Sporting Lissabon

Slavia Prag

FC Zürich

Club Brügge

Galatasaray Istanbul

Schachtar Donezk

Viktoria Pilsen

Für Rapid warten diese Teams aus Topf 1:

Arsenal

Bayer Leverkusen (Dragovic, Baumgartlinger, Özcan)

Betis Sevilla

Chelsea

Dinamo Zagreb (Dilaver)

Dynamo Kiew

Eintracht Frankfurt (Trainer Hütter)

FC Sevilla

Genk

Zenit St. Petersburg

Benfica Lissabon

Inter Mailand

Napoli

Valencia

Anmerkung: Klubs können nicht auf Teams treffen, gegen die sie in der Gruppenphase gespielt haben, und auch nicht auf jene aus demselben Land.

Spieltermine sind der 14. und 21. Februar 2019.

Um 12 Uhr wurden bereits die Achtelfinal-Spiele der Champions League ausgelost:

CL-Achtelfinale:

FC Schalke 04 – Manchester City

Atletico Madrid – Juventus Turin

Manchester United – Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund

Olympique Lyon – FC Barcelona

AS Roma – FC Porto

Ajax Amsterdam – Real Madrid

FC Liverpool – FC Bayern München



Spieltermine: Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März.