Wiener Derby live: Austria vs. Rapid 5:1

Nur noch fünf Runden, dann sind die Positionen bezogen, dann steht fest, wer es in die Top sechs der Meistergruppe geschafft hat und wer nicht. Im 328. Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid am Sonntag (17 Uhr) in der Generali Arena steht deshalb einiges am Spiel, vor allem für Rapid. Die Hütteldorfer liegen nach dem 0:0 gegen Sturm weiter drei Punkte hinter den Grazern und Platz sechs. Auch auf die fünftplatzierten Hartberger fehlen den Grün-Weißen drei Punkte.

Die Austria befindet sich in etwas komfortablerer Position, liegt mit 24 Punkten auf Platz fünf, zwei Zähler hinter dem WAC, vier vor dem Erzrivalen. Eine Niederlage am Verteilerkreis wäre für Rapid ein herber Rückschlag, mit einem Sieg würden die Hütteldorfer einen wichtiger Schritt in Richtung Top sechs machen.

Während Rapid mit Selbstvertrauen aus dem Europa-League-Match gegen die Glasgow Rangers (1:0) aber bestimmt etwas müde auflaufen wird, galt es für die Violetten zuletzt das 1:2 in Mattersburg aufzuarbeiten, als die Letsch-Elf eine 1:0-Führung und auch den dritten Sieg en suite aus der Hand gab.

