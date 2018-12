Nach dem Erfolg in Moskau steht Rapid am letzten Spieltag der Gruppe G ein Showdown bevor. Im direkten Duell mit den Glasgow Rangers (18.55, live Puls 4 und Dazn) geht es um den Aufstieg. Die Hütteldorfer (7) liegen punktegleich mit Villarreal auf Platz zwei und einen Zähler vor den Rangers (6). Ein Remis würde zum Einzug in die K.-o.-Phase genügen.

Die Salzburger stehen bereits als Gruppensieger fest, liegen nach fünf Siegen mit 15 Punkten klar vor Celtic (9) und Leipzig (6).