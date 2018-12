Telekomprozess: Die Wege der Gelder aus den Schwarzen Kassen

Wien – Heute Mittwoch, jährt sich der Riesenprozess rund um Privatisierungen und Parteispenden während der ÖVP/FPÖ/BZÖ-Regierung Anfang der 2000er-Jahre im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Noch ist man mitten in der Subcausa "Zahlungen der Telekom Austria an ÖVP, FPÖ und SPÖ".

In der aktuellen Hauptverhandlung fehlt der Hauptangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, er ist in dem Faktum Telekom nicht angeklagt. Indirekt ist der Ex-Finanzminister allerdings sehr präsent. So berichtete Walter Meischberger am Dienstag, er habe Ende 2002 der Hochegger.com für Recherchen etc. der Projekte für das Finanzministerium 11.640 Euro brutto in Rechnung gestellt. Wofür? Meischberger denkt für die KMU-Tour Grassers. "Da hat der die Leute sensibilisiert, in Richtung Nulldefizit zu gehen", so der Angeklagte.

Auch der Bilbao-Flug kam erneut zur Sprache. Wieso Meischberger Grasser als Fluggast nicht genannt hatte begründete er am Dienstag so: "Das wäre medial nicht gut angekommen." Er wollte ihn "aus der öffentlichen Debatte draußenhalten". Und ergänzt: "Ich kann nicht in alle journalistischen Gehirne vordringen."

Am Mittwoch geht es wie gewohnt ab 9:30 mit einem Livebericht weiter. (red, 12.12.2018)