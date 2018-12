In der Premier League an die Spitze vorgestoßen, droht Liverpool in der Königsklasse das vorzeitige Aus. In der "Todesgruppe" der Champions League stehen die Reds am Dienstagabend (21 Uhr, live Dazn) am letzten Spieltag der Gruppenphase vor einem Pflichtsieg gegen Napoli. Die Italiener haben vor dem Hit an der Anfield Road drei Zähler Vorsprung auf Liverpool und das Hinspiel mit 1:0 gewonnen.