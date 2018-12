Forum+ Darts: PDC World Championship 2019 aus dem Alexandra Palace

Bulls-Eye, Double Out und Best of Twelve

Von 13. Dezember 2018 bis zur großen Neujahrs-Finalparty am 1. Jänner 2019 wird im Alexandra Palace in London wieder um die Krone im Dartsport gekämpft. Ganze 2,5 Millionen britische Pfund gilt es zu gewinnen, der Sieger erhält 500.000 Pfund. Letztes Jahr hieß er Rob Cross, der auch heuer von Spielern und Mitfavoriten wie Megastar Michael van Gerwen, den Schotten Peter Wright, Gary Anderson oder dem Österreicher Mensur Suljovic gefordert wird. 96 Spieler werden insgesamt am Turnier beteiligt sein, ein Großteil davon wird nach der Vorrunde, die von 13. bis zum 19. Dezember andauert wieder heimfahren.

Wo kann man die Darts-WM sehen?

Der TV-Sender Sport1 wird wieder alle Spiele des Turniers live übertragen, online kann man sich auf DAZN ebenfalls alles anschauen.

Turnierplan

1. & 2. Runde: 13.-21. Dezember (Best of 5 Sets)

3. Runde: 22.-27. Dezember (Best of 7 Sets)

Achtelfinale: 27. & 28. Dezember (Best of 7 Sets)

Viertelfinale: 29. Dezember (Best of 9 Sets)

Halbfinale: 30. Dezember (Best of 11 Sets)

Finale: 1. Jänner 2019 (Best of 13 Sets)

User machen Ticker

In diesem Forum+ werden wie auch letztes Jahr "morgause" und "Uhtred" das Geschehen live begleiten.