Nächste Runde im Telekom-Valora-Prozess

Wien – Vergangene Woche fielen die Termine aus. Diese Woche wird im Buwog-Prozess, in den der Telekom-Valora-Prozess eingebettet ist, weiter verhandelt. Grund für die Pause war die Erkrankung eines Angeklagten.

In der Woche davor fand am Donnerstag der 67. Verhandlungstag im Buwog-Prozess statt. Zählt man nur die Tage zur Causa Telekom-Valora, war es der achte Verhandlungstag. Am Wort war der Angeklagte Walter Meischberger, der unter anderem über gereizte Löwen und rare Wirtschaftsgüter sprach.

Am Dienstag geht es um 9.30 Uhr weiter. Wir berichten live. (red, 10.12.2018)