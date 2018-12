London plant Verschiebung von entscheidender Abstimmung über Brexit-Deal im Parlament

London – Die britische Regierung will die Abstimmung zum Brexit-Abkommen im Parlament Medienberichten zufolge verschieben. Das meldete unter anderen die BBC unter Berufung auf Regierungskreise. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Das Kabinett war am Vormittag zu einer dringenden Telefonkonferenz einberufen worden. Um 16.30 Uhr will sich Premierministerin Theresa May vor dem Parlament äußern. Danach sollen auch die Fraktionsvorsitzende der Konservativen im Unterhaus, Andrea Leadsom, und Brexit-Minister Stephen Barclay ein Statement abgeben.

Die Abstimmung war ursprünglich für Dienstagabend angesetzt, doch eine Niederlage für die Regierung zeichnete sich zuletzt immer deutlicher ab. Am Wochenende hatte die britische Regierung noch mehrmals betont, dass die Abstimmung am Dienstag wie geplant stattfinden werde. (APA, red, 10.12.2018)





