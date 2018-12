CDU-Parteitag live: Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn kämpfen um Vorsitz

Hamburg – Seit Angela Merkels Rückzugsankündigung Ende Oktober wird diesem Tag entgegengefiebert, am Freitag ist es so weit: Die CDU wählt in Hamburg ihre neue Parteivorsitzende oder ihren neuen Parteivorsitzenden. Mehr als zehn Personen bewerben sich um Merkels Nachfolge, doch nur drei werden ernsthafte Chancen eingeräumt: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn. Kurzfristige neue Vorschläge direkt auf dem Parteitag sind nicht ausgeschlossen.

Ablauf

Zunächst werden die Kandidaten kurze Reden halten, danach sind Fragen möglich. Dann schreiten die 1.001 Delegierten zur geheimen Wahl. Erhält eine Person bereits im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, ist die Wahl entschieden. Wenn nicht, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Mit dem Ergebnis ist am späten Nachmittag zu rechnen.

Kramp-Karrenbauer und Merz gehen als Favoriten ins Rennen, Spahn gilt als Außenseiter. Die drei haben sich in den vergangenen Wochen auf acht Regionalkonferenzen der Basis präsentiert. In Umfragen liegt Kramp-Karrenbauer zwar leicht vorn, in einer Befragung aller Delegierten durch die "Bild am Sonntag" hat sich allerdings eine Mehrheit für Merz ergeben.

Schäuble für Merz

Die Landesverbände geben ihren Mitgliedern keine Wahlempfehlung, einige prominente CDU-Vertreter haben sich aber eindeutig positioniert: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und EU-Budgetkommissar Günther Oettinger unterstützen Merz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht sich für Kramp-Karrenbauer aus. DER STANDARD begleitet den entscheidenden Tag des CDU-Parteitags live mit Beiträgen aus den Hamburger Messehallen und der Redaktion in Wien. (red, 6.12.2018)





