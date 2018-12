Wacker vs. Rapid und Salzburg vs. Altach, So., 14.30 Uhr

Nächste Möglichkeit für den SK Rapid Wien in die Erfolgsspur zurückzufinden. Grün-Weiß hat nach dem 2:2 in Altach, der 1:3-Niederlage beim WAC und dem 0:1 im jüngsten Heimspiel gegen den LASK in der Bundesliga zuletzt nicht für positive Stimmung sorgen können, mit dem überraschenden 2:1-Last-Minute-Sieg bei Spartak Moskau aber bestimmt Selbstvertrauen getankt. Gegen Wacker sollten im Kampf um einen Play-off-Platz dringend Punkte her, liegen doch die Hütteldorfer (Achte) mit 16 Zählern fünf Punkte hinter den sechstplatzierten Hartbergern, die aktuell den letzten Platz des oberen Playoff inne haben. Wacker befindet sich nur einen Zähler hinter Rapid auf Rang neun.

Für Salzburg geht es um die Prolongierung der Erfolgsserie. In 15 Spielen der Saison haben die Bullen nur zweimal nicht gewonnen, dabei aber zumindest einen Punkt ergattert. Die auch in der Europa League makellosen Salzburger (Gruppensieger) sollten gegen den Vorletzten nichts anbrennen lassen, haben mit 41 Zählern bereits 30 Punkte mehr am Konto als die Vorarlberger.