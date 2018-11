Telekom-Valora-Prozess: Über rare Wirtschaftsgüter und wichtige Kompetenzen

Wien – Am Mittwoch, am siebenten Tag im Telekom-Valora-Prozess, wo es um die Zahlungen der Telekom Austria an ÖVP, SPÖ und FPÖ geht, konnte man etwas über rare Wirtschaftsgüter lernen. Am Nachmittag kam der angeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger zu Wort – und nützte dies ausgiebig. In seiner zusammenhängenden Erklärung betonte er: "Meine Kompetenz ist weder erlernbar noch studierbar. Daher ist es ein rares Wirtschaftsgut."



Des weiteren sei sein politisches Netzwerk nach langjähriger politischer Tätigkeit in der FPÖ "geradezu ideal" gewesen. Dies alles werde aber von der Staatsanwaltschaft, die ihn nie einvernommen habe, ignoriert – mit Unterstützung "einschlägiger Medien". Deren Darstellung seiner Tätigkeiten "hätten dem berüchtigten Al Capone große Ehre gemacht", so Meischberger, der einst zur "Buberlpartie" rund um den verstorbenen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) gehörte.

Weiters erklärte Meischberger dem Richtersenat, was der Unterschied zwischen einem "kalten" und einem "heißem" Netzwerk sei. Ersteres beschränke sich auf den Austausch von Visitenkarten, während bei "heißen" Verbindungen persönliche Kontakte zählen würden – die er eben hatte. "Ich war der Broker eines heißen Netzwerkes", so der gebürtige Tiroler. Und weiter: "Keiner war so gut vernetzt wie ich."

Am Donnerstag geht es wie gewohnt um 9.30 weiter mit dem Live-Bericht. (APA, red, 28.11.2018)