Tag sieben im Telekom-Valora-Prozess

Wien – Im Telekom-Valora-Prozess schilderte am sechsten Tag der Verhandlung in der Causa Parteienfinanzierung der Erstangeklagte Rudolf Fischer, wie die ÖVP-Spitzenpolitiker Wilhelm Molterer und Reinhold Lopatka an ihn herangetreten sind, um Parteispenden einzufordern. Diesen Wünschen sei nachgekommen worden. Verhandelt habe man dabei nicht, schließlich war Molterer Vizekanzler und als Finanzminister Eigentümervertreter der Telekom Austria.

Er erklärte einmal mehr die "politische Landschaftspflege" mit Hilfe des Mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger, in der die Staatsanwaltschaft Untreue und Geldwäsche sieht.

Fischer berichtet etwa vom Kampf der Telekom gegen UPC in Wien. Er wurde mit Hilfe der Lobbyisten geführt, man wollte "die Vormachtstellung der UPC in Wien brechen", sagt er. Dazu gab es auch Gespräche mit Finanzstadträtin Brauner oder dem Bürgermeister.

Am Mittwoch geht es in der Sache wie gewohnt ab 9:30 weiter. Wir berichten live. (red, 28.11.2018)