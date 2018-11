Telekom-Valora-Prozess geht in eine neue Woche

Wien – Bisher wurden fünf Tage verhandelt in der Causa Telekom/Parteienfinanzierung. Fünf Tage, in denen einiges geschah. Die Angeklagten Peter Hochegger (Exlobbyist) und Rudolf Fischer (Ex-Telekom-Vorstand) bekannten sich teilweise schuldig. Walter Meischberger tat das nicht.

Die Aussagen der Hauptangeklagten Fischer und Hochegger bescherten erheiternde Momente, so wenig erheiternd die Causa ingesamt ist. Sie ließen tief blicken in die Untiefen der österreichischen Politik und Realverfassung in den Jahren 2004 bis 2008, in denen die Handlung spielt. Die Telekom war ein Selbstbedienungsladen, für Wünschende aus allen politischen Lagern. Die politische Landschaftspflege kam der TA teuer.

Am 64. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ging es wieder um die Causa Buwog und Linzer Terminal Tower. Allerdings wurden nur Anträge auf Protokollberichtigungen behandelt. Die ursprünglich für den Nachmittag in Aussicht gestellt Verhandlung zur Telekom-Valora-Anklage wurde nicht mehr aufgenommen. Mit dieser geht es am Dienstag ab 9:30 Uhr weiter aus dem Gericht. (red, 26.11.2018)