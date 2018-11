Nasa-Sonde Insight soll heute Abend auf dem Mars landen

Die Welt blickt mit Spannung auf ihren Nachbarplaneten: Knapp sieben Monate nach dem Start ins All soll die Sonde Insight der US-Weltraumbehörde Nasa heute Abend auf dem Mars landen. Wenn alles gutgeht, wird der stationäre Lander kurz vor 21 Uhr MEZ die Oberfläche des Roten Planeten erreichen. Dort warten große Aufgaben auf die etwa 358 Kilogramm schwere Forschungsstation: Sie soll erstmals den inneren Aufbau des Mars untersuchen und neue Erkenntnisse über dessen Entstehungsgeschichte gewinnen.

Damit die rund 370 Millionen Euro teure Mission heil an ihrem Bestimmungsort in der Ebene Elysium Planitia ankommt, muss eine Reihe kniffliger Manöver gelingen. Insight wird mit einer Geschwindigkeit von 19.800 km/h in die dünne Marsatmosphäre rasen und muss dann binnen weniger Minuten drastisch abgebremst werden, um keinen Crash hinzulegen. Aerodynamische Hitzeschilde bewahren den Lander dabei vor Temperaturen von bis zu 1.500 Grad Celsius, die beim Höllenritt durch die Atmosphäre entstehen, ein Fallschirm und Bremsraketen müssen die Geschwindigkeit auf etwa acht km/h drosseln. Den immer noch eher unsanften Aufprall muss Insight dann mithilfe seiner drei stoßdämpfenden Beine überstehen.

Zum Zeitpunkt der Landung ist der Mars 146 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, Funksignale brauchen für diese Distanz etwa 8,1 Minuten – im Idealfall sollte sich Insight also um kurz nach 21 Uhr erstmals vom Mars melden. Die Nasa wird aus dem Kontrollzentrum und dem Hauptquartier in Washington berichten, wir halten sie ab etwa 20.20 Uhr live auf dem Laufenden. Bis dann! (dare, 26.11.2018)