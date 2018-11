EL live: Spartak vs. Rapid, 16.50, Salzburg vs. Leipzig, 18.55 Uhr

Auch in der Europa League nähert man sich der Entscheidung. Rapid tritt den schweren Gang nach Russland an. Spartak konnte man im Hinspiel mit einer guten Leistung 2:0 besiegen, das Auswärtsspiel wird ungleich schwieriger. Die Konstellation in der Gruppe G ist dennoch nicht ohne Licht: Mit einem Sieg könnten die Wiener wieder ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Der Aufstieg sollte für Meister Red Bull Salzburg eigentlich nur mehr Formsache sein. Die Bullen zeigten sich bislang dominant, führen die Gruppe deutlich an. Gegen die Stallkollegen aus Leipzig reicht ab 18.55 Uhr (live Puls 4) schon ein Punkt, um sich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren.