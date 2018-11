Champions League: AS Rom vs. Real Madrid, Di. 21 Uhr

In der Champions League geht es in der Gruppenphase weiter. In der Gruppe G liegen die Favoriten, also Real Madrid und die AS Roma, punktegleich an der Spitze. Es geht also um den Gruppensieg. Real könnte die Königsklasse auch nutzen, um wieder Selbstvertrauen aufzubauen. Im vergangenen Wochenende kassierte man bei Eibar eine 0:3-Niederlage.

Rückstand

Auch die Roma bleibt in der italienischen Liga bislang eher hinter den Erwartungen. Der Zugriff auf die Spitze ist auch in der aktuellen Saison nicht da, die Römer liegen aktuell auf Platz sieben. Tabellenführer Juventus Turin hat 18 Punkte Vorsprung.

Die erste Begegnung in der Gruppenphase konnte Real locker mit 3:0 für sich entscheiden.