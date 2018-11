ÖBB lässt gesamten Bahnverkehr stillstehen

Wien – "Für Montag, 26. November, in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr hat die Gewerkschaft österreichweite Warnstreiks angekündigt." Mit gewohnt freundlicher Sachlichkeit bereitete Chris Lohner Bahnkunden schon am Wochenende mit Durchsagen an den Bahnhöfen auf mögliche "Einschränkungen im Zugverkehr" vor. Nun zieht die Bahn die Notbremse und fährt vorsorglich den Zugverkehr herunter. Obwohl die Wirtschaftskammer am Sonntag ein substanziell verbessertes Angebot vorgelegt habe, halte die Gewerkschaft am angekündigten Warnstreik für 12 bis 14 Uhr fest, teilte die ÖBB kurz nach 11 Uhr mit.

Hintergrund: Die Gewerkschaft Vida rund um den ÖBB-Betriebsratsvorsitzenden Roman Hebenstreit hatte eine Stunde vor dem angedrohten Streikbeginn noch keine Details zu möglichen Streikorten bekanntgegeben. Aus Gründen der betrieblichen Sicherheit habe man deshalb beschlossen, den Zugverkehr um 12 Uhr österreichweit vorübergehend einzustellen.

Montagsrunde gescheitert

Beim Versuch, den Bahnstreik abzuwenden, setzten die Arbeitgeber auf Verhandlungen bis zur letzten Minute. Vida-Chefverhandler Hebenstreit und sein Team haben am Montag die um 10 Uhr begonnene Verhandlung aber eine Dreiviertelstunde später kommentarlos verlassen. Vida-Sprecherin Yvonne Heuber sagte, das "substanziell verbesserte Angebot" der Arbeitgeberseite sei ein "umfangreicher Forderungskatalog".

Als ÖBB-Eigentümervertreter in der Regierung schaltete sich Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ein: "Das Angebot, das auf dem Tisch liegt, ist mehr als fair." Konkret wurde angeboten, die Gehälter für Mitarbeiter im ÖBB-Beamtendienstrecht 2,96 Prozent zu erhöhen und für alle anderen Mitarbeiter 3,37 Prozent. "Damit liegen wir im Bereich der ÖBB-Beamten über dem Abschluss der Beamten-KV und in den anderen Bereichen in der Nähe des Abschlusses der Metaller", rechnete Hofer vor. Allein die ÖBB würde diese Gehaltserhöhung rund 80 Millionen Euro kosten. Grund zum Streiken hätte nur der Finanzminister. "Ich habe den Eindruck, dass hier eine Seite in den Verhandlungen auf dem Fußballfeld steht, aber Rugby spielt. Der Schiedsrichter sind die Bahnkunden, auf deren Rücken dieser nicht notwendige Streit ausgetragen wird", so Hofer.

Auslöser für den Warnstreik sind die verfahrenen Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 40.000 Eisenbahner im fahrenden Dienst in ÖBB und Privatbahnen. Stand der Dinge nach acht Verhandlungsrunden: Die Arbeitgeber bieten nach eigener Berechnung drei Prozent mehr Lohn, die Arbeitnehmer sehen eine deutlich geringere Steigerung von nur knapp über der Inflationsrate. Heben streit bezeichnet das Angebot der Arbeitgeber als "unwürdig". Konkrete eigene Forderungen nennt die Gewerkschaft nicht, die Arbeitgeber sagen aber, dass die Summe aller Forderungen zu einer Mehrbelastung von zehn Prozent führen würde. (ung, rebu, 26.11.2018)