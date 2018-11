Live-Ticker: Rapid vs. LASK 0:0

Schön langsam muss Rapid liefern. Die Hütteldorfer sind hinter Austria und Sturm auf Platz acht der Tabelle abgerutscht und damit bei derzeitigem Stand außerhalb der Play-off-Ränge. Auf den Fußball-Rekordmeister wartet nach der Länderspielpause aber eine heikle Aufgabe. Die Hütteldorfer haben am Sonntag (17.00 Uhr) zum Abschluss der 15. Runde den zweitplatzierten LASK zu Gast. Die Oberösterreicher liegen als Zweite hinter Salzburg nicht weniger als zehn Punkte vor der Elf von Trainer Dietmar Kühbauer.

Bei den Wienern ist nach dem 2:2-Remis in Altach und der 1:3-Niederlage beim WAC Feuer am Dach. Ein Erfolg wäre nicht nur für das Selbstvertrauen und die Tabellensituation immens wichtig, sondern auch in Hinblick auf die am Montag anstehende Hauptversammlung.

Das erste Saisonduell mit den Linzern verloren die Wiener knapp mit 1:2, an die jüngsten Liga-Duelle in Hütteldorf erinnert sich Rapid aber gerne zurück, sind doch die Wiener gegen die Stahlstädter seit zwölf Partien unbesiegt.

