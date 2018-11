Jetzt live: SPÖ-Parteitag wählt Rendi-Wagner

Wels – Christian Kern wird verabschiedet, Pamela Rendi-Wagner kommt: Die SPÖ stellt sich bei ihrem Parteitag in Wels an diesem Wochenende neu auf. Es gibt nicht nur eine neue Parteivorsitzende, auch der Vorstand und das Präsidium werden neu beschickt. Gewählt wird am Sonntag auch die rote Liste für die EU-Wahl mit Spitzenkandidat Andreas Schieder.

Das Programm für die 650 Delegierten ist straff, müssen doch auch noch jede Menge Anträge abgesegnet werden. Da ist etwa der Kriterienkatalog für künftige Koalitionen, das neue Statut und das ebenfalls neue Parteiprogramm. In einem Leitantrag wird außerdem die 35-Stunden-Woche gefordert wie auch ein Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Die Gesamtschule soll flächendeckend als Ganztagsschule eingeführt werden. Es ist übrigens der 44. ordentliche Parteitag. (red)