U21-Playoff: Österreich vs. Griechenland 0:0

Während das A-Team das Länderspieljahr mit einem 2:1-Sieg in der Nordirland bereits beendet hat, steht für die U21-Nationalmannschaft des ÖFB noch ein Highlight auf dem Programm: Im Rückspiel des Playoffs zur Qualifikation für die EM 2019 (19 Uhr, live ORF Sport +) geht man als leichter Favorit an den Start. Dafür sorgte vor allem der knappe 1:0-Erfolg in Griechenland.

Das Team von Trainer Werner Gregoritsch könnte dabei Historisches schaffen: Noch nie hat sich ein U21-Team des ÖFB für eine EM qualifiziert.

