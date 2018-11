U21-Playoff: Österreich vs. Griechenland, Di. 19 Uhr

Während das A-Team das Länderspieljahr mit einem 2:1-Sieg in der Nordirland bereits beendet hat, steht für die U21-Nationalmannschaft noch ein großes Highlight auf dem Programm. Im Rückspiel des Playoffs zur Qualifikation für die EM geht man als leichte Favoriten an den Start. Dafür sorgt vor allem der knappe 1:0-Auswärtserfolg in Griechenland.

Das Team von Trainer Werner Gregoritsch könnte dabei Historische schaffen: Noch nie konnte sich ein U-21-Team für eine EM-Endrunde qualifizieren.