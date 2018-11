Nach dem 0:0 zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina am Donnerstag in Wien ist die Liga-B-Gruppe 3 der Fußball-Nations-League entschieden. Die Bosnier rücken als Erster zu den Top-Nationen auf, Österreich bleibt als Zweiter in Liga B und Nordirland steigt ab. Dennoch hat die abschließende Partie des ÖFB-Teams am Sonntag in Belfast mehr als nur statistischen Wert.