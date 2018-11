EU-Sondergipfel live: Staats- und Regierungschefs segnen Brexit-Vertragspaket ab

Brüssel – Die Europäische Union hat den Vertrag über den EU-Ausstieg Großbritanniens abgesegnet. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk beim Brexit-Sondergipfel am Sonntag in Brüssel mit. EU-Spitzenvertreter sowie die Staats- und Regierungschefs aus den verbliebenen 27 EU-Ländern äußerten am Rande des Spitzentreffens Bedauern zum historischen Austritt Großbritanniens. Es sei ein "Moment der Trauer" und schwierig für beide Seiten, dass das Vereinigte Königreich die Staatengemeinschaft verlassen werde, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Niemand gewinnt etwas, wir verlieren alle", sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte.

Die Staats- und Regierungschefs segneten auf dem Sondergipfel den Brexit-Vertrag ab, der in den vergangenen Monaten mühsam zwischen Brüssel und London ausgehandelt worden war. Der Pakt legt die Regeln für das Ende der britischen Mitgliedschaft juristisch verbindlich fest. Daneben verabschiedeten sie eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen der EU und Großbritanniens nach dem Brexit.

Um 12 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgesehen. Erst am Samstag hatte eine Einigung zwischen London und Madrid zu Gibraltar den Weg zum Gipfel geebnet.

Großbritannien will die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen. Das Brexit-Paket umfasst einen knapp 600 Seiten starken Austrittsvertrag mit den Bedingungen der Trennung, darunter die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und Schlusszahlungen Londons an die EU von schätzungsweise rund 45 Milliarden Euro. Vorgesehen ist zudem eine Übergangsfrist bis Ende 2020, die noch bis Ende 2022 verlängert werden könnte. In der Zeit soll sich für die Wirtschaft und die Bürger beider Seiten praktisch nichts ändern. (red, 25.11.2018)