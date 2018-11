Brexit-Minister Raab verlässt nach "Yes" zu Deal Mays Kabinett

Der britische Brexit-Minister Dominic Raab ist zurückgetreten. Er könne die Vereinbarung zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht mittragen, teilte er in einem Schreiben am Donnerstag mit.

EU-Ratspräsident Donald Tusk beruft einen Sondergipfel zum Brexit-Abkommen für den 25. November ein. Die Europäische Union habe in den Gesprächen die entscheidenden Interessen ihrer dann noch 27 Mitgliedstaaten gesichert, sagte Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier.

DER STANDARD hält Sie in Form dieses Livetickers über die Entwicklungen im Königreich auf dem neuesten Stand. Come join us! (red)