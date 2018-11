Theresa May ringt um Brexit-Deal: Nordirischer Koalitionspartner DUP droht mit "No"

Nach der vorläufigen Einigung mit Brüssel hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstagabend damit begonnen, ihr Kabinett sowie das Unterhaus hinter der geplanten Vereinbarung zu sammeln. In Einzelgesprächen mit den Ministern an ihrem Amtssitz in der Downing Street sondierte die konservative Politikerin die Stimmung in ihrer Partei. Für Mittwochnachmittag ist eine Sondersitzung des Kabinetts vorgesehen. Sollte May dort grünes Licht bekommen, würde noch in diesem Monat ein EU-Sondergipfel einberufen.

DER STANDARD hält Sie in diesem Liveticker auf dem Laufenden über die aktuellen Entwicklungen in London, Brüssel, Belfast und dazwischen. (red, 14.11.2018)