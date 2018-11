Tag fünf im Telekom-Prozess

Wien – Tag fünf im Telekom/Valora-Prozess gegen die Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger sowie den Ex-Telekom-Austria-Vorstand Rudolf Fischer. Auch dieser dürfte nicht allzu langweilig werden, wenn es weitergeht wie bisher. Am Dienstag ging es viel um einen Mann, der gar nicht angeklagt ist: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (ÖVP/FPÖ), für den die Telekom beispielsweise Umfragen zu seinem Image und Privatleben bezahlte.

Für den Lacher des Tages sorgte jedenfalls ein Anwesender: Fischer erzählte, wie ein Minister bei ihm für ein Sponsoring für einen Hühner-Weitflug-Wettbewerb angefragt hatte. Den Namen des Ministers nannte Fischer nicht, aber die "Kleine Zeitung" wusste zum fraglichen Zeitpunkt Folgendes zu berichten: "Weitflug-Meisterschaft für Hühner am Längsee, drei Gewichtsklassen treten an. Verkehrsminister Reichhold macht den Ehrenschutz." Weiters berichtete die Zeitung in ihrer Lokalausgabe vom 19. August 2002, dass der Gastgeber der Veranstaltung der örtliche Backhendlverein ist. Den ersten drei Hühnern blieb demnach das Schicksal erspart, zum Backhendl zu werden.

Der 62. Verhandlungstag – das Verfahren ist in die Hauptverhandlung zur Buwog eingebettet – war ernüchternd. Fischer zeichnete ein Bild der Parteienfinanzierung an ÖVP, SPÖ und FPÖ, getreu nach dem Motto: Sie bestellen, wir zahlen. "Wir" sind in diesem Fall auch die Bürger, da die Telekom zu einem Viertel dem österreichischen Staat gehört.

So erhielt Reichhold Telekom-Geld von der Valora im Umfang von insgesamt 72.000 Euro. Der Vertrag wurde mündlich abgeschlossen, schriftliche Leistungsnachweise wurden nicht gelegt. Die Firma hatte keine Mitarbeiter. Fischer bekannte sich im Prozess diesbezüglich schuldig und sagte, dass es für die 72.000 Euro an Reichhold keine Gegenleistung gegeben habe. Renate Graber berichtet live aus dem Gericht. (APA, red, 14.11.2018)