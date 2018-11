Nations League: Österreich vs. Bosnien, Do., 20.45 Uhr

Das Ziel ist Platz eins in der Nations League. Österreichs Nationalteam muss am Donnerstag im Wiener Happel-Stadion (20.45 Uhr) gegen Tabellenführer Bosnien-Herzegowina zumindest mit 1:0 oder mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um die Chance auf den Gruppensieg in Pool 3 der Liga B zu wahren.

Im Vorteil scheint jedoch die Elf von Robert Prosinecki, die (bei einem Spiel mehr) bereits neun Zähler auf dem Konto hat, während das Team von Franco Foda erst drei Punkte (durch das 1:0 gegen Nordirland) gesammelt hat. Edin Dzeko und Co. genügt gegen das ÖFB-Team ein Punktgewinn oder auch eine Niederlage mit einem Tor Unterschied bei zumindest einem erzielten Treffer um den Gruppensieg zu fixieren.

Platz eins hätte den Aufstieg in die Topgruppe A zur Folge, würde im Falle eines Scheiterns in der regulären EM-Qualifikation eine weitere Chance bieten, nämlich über das Nations League-Play-off ein Ticket für die EURO 2020 zu ergattern. Platz zwei würde hingegen nur den Verbleib in Gruppe B zur Folge haben.

Länderspiel-Bilanz Österreich – Bosnien (4 Spiele: 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage)

24.3.2001 (WM-Q) Sarajevo: Bosnien-Herzegowina – Österreich 1:1

5.9.2001 (WM-Q) Wien: Österreich – Bosnien-Herzegowina 2:0

31.3.2015 (FS) Wien: Österreich – Bosnien-Herzegowina 1:1

11.9.2018 (Nations League) Zenica: Bosnien-Herzegowina – Österreich 1:0

