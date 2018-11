ATP-Finale: Thiem vs. Federer, 21 Uhr

Gruppenspiel zwei für Dominic Thiem bei den ATP-Finals in der Londoner O2-Arena. Dienstagabend (21 Uhr, live Sky) bekommt es der French-Open-Finalist mit Roger Federer zu tun. Es ist das Duell der Verlierer der Auftaktpartien in der Gruppe "Lleyton Hewitt", und es steht viel auf dem Spiel. Denn mit einer weiteren Niederlage würden die Chancen auf das Erreichen des Masters-Halbfinales auf ein Minimum reduziert, zumal mit nur einem Sieg der Aufstieg nur in Ausnahmefällen zu bewerkstelligen ist.

Trotz einer positiven Bilanz von Thiem gegen Federer (2:1) ist der Schweizer – immerhin sechsfacher Masters-Sieger – zu favorisieren, auch wenn der 37-Jährige nach der Zweisatzniederlage (3:6, 6:7) gegen Kei Nishikori von einer enttäuschenden Leistung sprach. Thiem erging es bei seiner Niederlage gegen Kevin Anderson nicht besser, er musste sich mit demselben Ergebnis geschlagen geben.



