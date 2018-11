Rapid vs. Villarreal, Trondheim vs. Salzburg, Do. ab 18.55 Uhr

Rapid kämpft am Donnerstag (18.55 Uhr, live Dazn) im Europa-League-Heimspiel gegen Villarreal um die Chance auf den Einzug ins Sechzehntelfinale und um Wiedergutmachung für ein Debakel.

Das 0:5 vor zwei Wochen in Spanien liegt den Hütteldorfern noch immer im Magen, doch Stefan Schwab gelobte Besserung. "Wir werden uns diesmal absolut anders präsentieren", sagte der Kapitän. Eine Steigerung ist auch dringend nötig, um im Rennen um die Teilnahme an der K.o.-Phase zu bleiben. Nach drei Runden der Gruppe G liegt Rapid mit drei Punkten an der dritten Stelle, hinter den Glasgow Rangers und Villarreal (je 5) und vor Spartak Moskau (2). "Sollten wir ein Wort um den Aufstieg mitreden wollen, müssen wir gewinnen", erklärte Schwab.

Die Salzburger haben den Europa-League-Aufstieg vor Augen. Ein Sieg am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) in Trondheim brächte bei einem gleichzeitigen Punkteverlust Celtic Glasgows gegen Leipzig das Fixticket für die K.o.-Phase. Verlieren die Schotten, reicht ein Remis.