Telekom-Prozess: Zwei Ex-Manager hoffen weiter auf Diversion

Wien – Der Korruptionsprozess gegen die beiden Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger sowie drei ehemalige Manager der teilstaatlichen Telekom Austria geht weiter. Am gestrigen ersten Verhandlungstag zeichnete die Anklagebehörde ein Sittenbild illegaler Parteienfinanzierung an ÖVP, SPÖ und FPÖ. Vier von fünf Angeklagten räumten danach eine Teilschuld ein, lediglich Walter Meischberger gab sich schuldlos.

Richterin Hohenecker will heute den zweiten angeklagten Ex-Telekom-Manager Michael F. befragen. Dieser strebt ebenso wie sein der gestern befragte Franz K. eine Diversion an. Anschließend soll dann der frühere Telekom-Festnetzvorstand Rudolf Fischer einvernommen werden. Der Anwalt des gestern einvernommenen, früheren führenden Christgewerkschafters Franz K. fragte die Richterin, ob sie noch diese Woche über den Antrag seines Mandanten auf Diversion entscheiden wolle. "Schau ma mal", meinte sie diplomatisch. K. ist wegen Geldwäscherei angeklagt. Er bekam 138.000 Euro von der Valora, von denen er rund zwei Drittel zurückerstattet hat.

Für eine Diversion, also den Verzicht auf ein Strafverfahren gegen Leistung einer Geldbuße oder Tatausgleich, gibt es mehrere Voraussetzungen: Es muss sich um ein Offizialdelikt handeln, das also von Amts wegen verfolgt wird, der Sachverhalt muss hinreichend geklärt sein, es darf sich um keine schwere Straftat handeln und der Beschuldigte darf keine schwere Schuld auf sich geladen haben. Weiters darf keine Prävention erforderlich sein, wenn also eine gerichtliche Strafe nicht notwendig ist, um den Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten oder um Nachahmungstätern entgegenzuwirken. Schließlich muss sich der Beschuldigte mit der Diversion einverstanden erklären und die Folgen akzeptieren.

Diese Woche wird noch am heutigen Mittwoch und Donnerstag verhandelt. Es wurden überdies die konkreten Termine bis zum 9. Mai 2019 verteilt. Demnach wird der Jänner weitgehend ohne Verhandlung verlaufen, denn der erste Termin im nächsten Jahr ist erst für den 29. Jänner angesetzt. Laut der Information sind bisher 23 Verhandlungstermine im Jahr 2019 festgelegt, davon zwei Termine für allfällige Protokollberichtigungen.

Ab 9.30 Uhr tickert wie gewohnt Renate Graber live aus dem Wiener Straflandesgericht. (red, 7.11.2018)