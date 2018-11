National zuletzt wieder erfolgreicher, droht Manchester United in der Champions League der nächste Rückschlag. Verliert Englands Fußball-Rekordmeister am Mittwochabend (21.00 Uhr) das Auswärtsspiel bei Juventus Turin, gerät der Aufstiegsplatz ernsthaft in Gefahr. Juve mit Superstar Cristiano Ronaldo wäre mit einem Sieg bereits fix im Achtelfinale.