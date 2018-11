Liveticker: Schwarze Kassen bei der Telekom werden aufgearbeitet

Wien – Wo in den vergangenen elf Monaten die Angeklagten in der Korruptionscausa Buwog gesessen sind, nehmen ab heute die Angeklagten in der Causa Telekom/Parteienfinanzierung Platz. Im Großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Wien wird die Angelegengheit verhandelt; weil auch die beiden Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger angeklagt sind, ist Buwog-Richterin Marion Hohenecker zuständig. Sie hat das Verfahren eingeschoben.

In der Sache geht es um den Vorwurf, Manager der Telekom Austria (TA) hätten bei Hocheggers Beratungsgesellschaft Valora schwarze Kassen gebildet und über diese politische Parteien beziehungsweise ihnen nahe stehende Personen und Institutionen finanziert. Auch der frühere TA-Vorstand Rudolf Fischer sowie zwei weitere Ex-Manager sitzen auf der Anklagebank. Profitiert hat vor allem die ÖVP, sie hat aber bereits Rückzahlungen geleistet. Politiker sind nicht angeklagt. (gra, 6.11.2018)