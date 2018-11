Bundesliga-Ticker: Altach gegen Rapid, Sonntag ab 17 Uhr

Im Abendspiel am Sonntag will Rapid in Altach (17 Uhr) den Schwung der vergangenen Woche mitnehmen. Die Grün-Weißen fuhren zuletzt zwei Siege binnen vier Tagen ein. "Es liegt in unserer Hand, dass wir eine Serie starten", erklärte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Gastspiel am Sonntag (17.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim SCR Altach. Der letzte Sieg in Altach liegt aber weit zurück. Am 10. Mai 2015 gelang ein 3:1-Erfolg.



Daran will Altach anknüpfen. Die Vorarlberger liegen zwar nur auf dem vorletzten Platz, haben sich aber mit zuletzt vier Liga-Spielen ohne Niederlage erfangen. Bei den Vorarlbergern gilt es jedoch, die Cup-Pleite (0:3 gegen den LASK) schnell abzuhaken. "Der LASK ist kein Maßstab, weil das neben Salzburg derzeit die beste Mannschaft ist. Rapid wird ganz anders spielen", ist Altach-Trainer Werner Grabherr überzeugt.