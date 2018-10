Angela Merkel will nicht mehr für CDU-Vorsitz kandidieren, aber Kanzlerin bleiben

Berlin – Nach den schweren Verlusten für beide deutsche Regierungsparteien bei der Landtagswahl in Hessen debattieren CDU und SPD am Montag in Berlin über ihre Zukunft. Angela Merkel will laut mehreren deutschen Medien nicht mehr für den CDU-Vorsitz im Dezember kandidieren. Deutsche Bundeskanzlerin will Merkel dem Vernehmen nach aber bleiben.

In beiden Parteien hatten sich schon vor der Wahl am Sonntag die Kritiker in Stellung gebracht. Die SPD hatte angekündigt, den Unionsparteien einen konkreten Fahrplan zum Umsetzung politischer Vorhaben abringen zu wollen. In der Union steht die Frage eines geordneten Übergangs nach Merkel wieder im Zentrum der Debatten. (red, 29.10.2018)