Ski Alpin: RTL der Herren in Sölden ab 10 Uhr

Von sieben klassischen Riesentorläufen hat Marcel Hirscher in der vergangenen Weltcupsaison sechs gewonnen und damit überlegen seine fünfte kleine Kristallkugel in dieser Disziplin geholt. Beim Saisonauftakt am Sonntag in Sölden (10.00/13.00 Uhr, live ORF eins) geht der Salzburger auf seinen zweiten Sieg auf dem Rettenbachferner nach 2014 los.

Der in der Vorsaison zweitbeste Riesentorläufer Henrik Kristoffersen ist trotz eines Zehenbruchs im Sommer laut eigenen Angaben in sehr guter Form. Der 24-jährige Norweger hat mit dem Slalomkristall 2016 ja erst eine Weltcupkugel daheim.

Stockerlkämpfe

Ted Ligety aus den USA träumt von seinem fünften Sölden-Sieg nach 2011, 2012, 2013 und 2015, der Franzose Alexis Pinturault hofft, wieder aufgeholt zu haben. "Mal sehen, ob ich imstande bin, um die Riesentorlauf-Kugel zu kämpfen. Das wird der Sonntag zeigen", meinte der Disziplindritte des Vorjahres. Er ist auf dem Rettenbachgletscher Titelverteidiger aus 2016, da das Rennen 2017 dem Sturm zum Opfer fiel.

Heiß auf das Stockerl ist Manuel Feller, die Trainingsleistungen waren vielversprechend. Der Tiroler hat sich vorgenommen, am Sonntag "keinen zu unterschätzen. Fehler kann man sich mittlerweile keinen mehr leisten, das ist eine Perfektionssportart."

