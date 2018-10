Die Bundesliga-Konferenz, Sa. 17 Uhr

Die nächste Runde mit drei Spielen am Samstag: Mattersburg hat unter Klaus Schmidt in die Spur gefunden und empfängt zum Wiedersehen den ACR Altach. Hartberg hat nach dem Sieg gegen Rapid Rückenwind und bittet den SK Sturm zum Steirer-Derby. Und auch bei der dritten Partie kommt es zu einem Wiedersehen: Der ehemalige Austria-Coach Karl Daxbacher tritt mit seinen Innsbruckern gegen die Veilchen an.