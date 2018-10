Und plötzlich ist es Winter. Die alpine Ski-Saison hebt mit den Rennen in Sölden an. Los geht es mit einem Riesentorlauf der Frauen. Es wird sich zeigen wie die Vorbereitung gelaufen ist, wenn die ersten Zeiten in den Schnee gesetzt werden. Das österreichische Team will schon zum Auftakt aufzeigen. Viele Augen sind dabei auf Superstar Anna Veith