Live: US-Midterm-Wahlen als Stimmungstest für Donald Trump

Am 6. November finden in den USA die Midterm-Elections, also Halbzeitwahlen statt – das Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel des Senats werden neu gewählt. In 36 Bundesstaaten und drei US-Außengebieten werden außerdem die Gouverneursposten neu vergeben. In etlichen wichtigen Städten wie der Hauptstadt Washington, D.C. und San Francisco werden auch Bürgermeister gewählt.



Die Halbzeitwahlen sind eine gute Gelegenheit, die Machtverhältnisse im Kongress umzudrehen. Derzeit haben die Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus eine knappe Mehrheit. Ein Erfolg im Senat scheint für die Demokraten jedoch relativ unwahrscheinlich. Das liegt daran, dass 26 der 35 neu zu vergebenden Sitze ohnehin schon in demokratischer Hand sind. Nur neun werden von Republikanern gehalten und könnten von den Demokraten gekippt werden.

Demokratischer Erfolg wahrscheinlich



Im Repräsentantenhaus allerdings stehen die Chancen besser. Alle 435 Sitze werden dort neu vergeben, 23 mehr als bisher müssten sich die Demokraten holen. Ein Vorteil für die Demokraten ist, dass 39 republikanische Abgeordnete nicht mehr zur Wahl antreten – darunter viele frustrierte Trump-Kritiker.

Die meisten Wahllokale in den US-Bundesstaaten schließen in der Nacht auf Mittwoch zwischen ein Uhr und sechs Uhr (MEZ). Gleich nach Schließen der jeweiligen Wahllokale werden Exit-Polls erwartet – die aber in der Vergangenheit nicht immer richtig lagen. Erst im Lauf der Nacht folgen nach und nach konkrete Auszählungsergebnisse. DER STANDARD berichtet in der Wahlnacht live.

Für Trump, wohl einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte, sind die Wahlen ein Stimmungstest. Ihr Ausgang entscheidet aber auch darüber, mit wie viel politischem Gegenwind und Kontrolle er in Zukunft zu rechnen hat. Das ist vor allem mit Blick auf die zahlreichen Untersuchungen gegen ihn von Relevanz, die derzeit teilweise von Republikanern blockiert werden. (red, 6.11.2018)