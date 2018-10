Hessen-Wahl live: Nach Bayern droht der Union die nächste Niederlage

Wiesbaden – Bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag steht die Union nach der Wahl in Bayern vor der nächsten Niederlage: Umfragen sehen für die CDU mit rund 26 Prozent das niedrigste Wahlergebnis in Hessen seit den 1960er-Jahren voraus – und damit das Ende der schwarz-grünen Koalition.

Die Grünen befinden sich ähnlich wie in Bayern auf Rekordkurs und könnten hinter der CDU zweitstärkste Kraft werden. Der SPD droht mit rund 20 Prozent der Absturz auf ihren historisch tiefsten Wert in Hessen. Die AfD würde mit rund zwölf Prozent ihr vergangenes Wahlergebnis verdreifachen und damit erstmals in den hessischen Landtag einziehen. FDP und Linke schaffen es laut Umfragen ebenfalls deutlich über die Fünfprozenthürde und stehen bei rund acht Prozent.

Jamaika, Ampel oder linkes Bündnis

Sehr knapp wird es den aktuellen Umfragen zufolge für Zweierkoalitionen, sowohl für Schwarz-Grün als auch Schwarz-Rot. Möglich wäre eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, mit der sich CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier an der Macht halten könnte.

Aber auch eine Kooperation zwischen Grünen und SPD gemeinsam mit entweder den Linken oder der FDP ginge sich den Umfragen zufolge aus. Der Ministerpräsident würde dann wohl Tarek Al-Wazir heißen und von den Grünen kommen.

Druck auf Merkel

Der Ausgang der Wahl dürfte auch entscheidend für den Fortbestand der großen Koalition in Berlin sowie für die Zukunft der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sein. Verliert die CDU in Hessen das Amt des Ministerpräsidenten, kann Merkel das nicht als rein hessische Angelegenheit betrachten: Der Frust wird eventuell so groß, dass Merkel sich dem Ruf nach Erneuerung nicht mehr entziehen könnte.

Möglicherweise müsste sie dann doch den CDU-Vorsitz beim Parteitag Anfang Dezember abgeben. Als Nachfolger infrage kommen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.

Hochrechnungen nach 18 Uhr

Wie groß die Verluste für die Union schlussendlich ausfallen, steht am Sonntagabend fest. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, danach werden erste Hochrechnungen erwartet. DER STANDARD berichtet ab 17 Uhr live. (red, 28.10.2018)