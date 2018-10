Red Bull Salzburg vs. Rosenborg Trondheim, Villarreal vs. Rapid Wien, Do. ab 18.55 Uhr

Gegen Rosenborg Trondheim kann Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr/live DAZN) in der Fußball-Europa-League den ersten großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Nach Siegen in den ersten beiden Gruppenpartien gehen die "Bullen" als Favorit ins Spiel, die Norweger stehen zudem noch ohne Punkt da. Genau das macht sie für Trainer Marco Rose aber gefährlich.

Rapid hat am Donnerstag (21 Uhr, live Puls 4, Dazn) in der Europa League bei Villarreal die Chance, sich für das 0:3 in Hartberg zu rehabilitieren. Beim Gastspiel in Spanien gelten die Hütteldorfer als Außenseiter, dennoch gibt es Hoffnung – immerhin präsentierte sich das Team international zuletzt deutlich konstanter als in der Liga.